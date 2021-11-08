KYK burs/kredi sonuçları ne zaman açıklanır? Gözler aralık ayında!

KYK öğrenim kredilerinde son güne girilmesiyle birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki KYK kredi ve burs sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

5-8 Kasım 2021 tarihleri arasında başvuruları alınan KYK öğrenim kredisi için değerlendirme süreci başlıyor.

2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler KYK burs ve kredi başvurularını online olarak gerçekleştirdi.

Ardından ise gözler sonuç tarihine çevrildi.

2021 yılında verilecek burs ücretleri; lisans öğrencilerine 100 TL artışla 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine 200 TL artışla 1300 TL, doktora öğrencilerine ise 300 TL artışla 1950 TL olarak açıklandı.

Peki; KYK burs başvurusu ne zaman bitecek, son gün ne zaman? 2021-2022 KYK burs sonuçları/kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK burs sonuçlarının açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Geçen sene baz alındığında başvuruların 1 ay sonrasında sonuçlar duyurulmuştu. Bu sene de KYK kredi ve burs sonuçlarının aralık ayında açıklanması bekleniyor.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.



Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu yüzde 40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.



Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek.

ÖNCELİĞİ OLANLAR

Şehit ve gazi yakınları ile yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar ile aktif milli sporcu öğrenciler, değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.