KYK burs/kredi taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır? E-devlet onay ekranı

KYK burs ve kredi işlemlerini tamamlamak isteyenler, taahhütname onayına ilişkin detayları sorguluyor. Peki KYK taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır? İşte e-devlet onay ekranı...

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla bu yıl ilk defa burs-kredi alacak öğrencilere ilk ödemeyi gerçekleştiren KYK, taahhütname onayı istiyor.

Yurt içinde öğrenim gören ve KYK’dan burs/kredi hakkı kazanan öğrencilere ödeme yapılabilmesi için taahhütnamelerin eksiksiz tamamlanmış olması gerekiyor.

KYK’dan burs/kredi hakkı kazanan ama kullanmak istemeyen ve taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere 2021-2022 eğitim öğretim yılı için ödeme yapılmayacak.

Öğrenciler, "Taahütname nedir, nasıl onaylanır? KYK taahhütnamesi nedir? araştırıyor.

İşte KYK burs ve kredi işlemleri 2021 taahhütname onayı hakkında detaylar..

KYK TAAHHÜTNAMESİ NEDİR?

Taahhütname, en az iki kişi arasında yapılan, genelde ticari ilişkilerde ve kamu kurumlarında sıkça rastlanan bir anlaşma şeklidir.

Burs/kredinin hangi durumda kesileceği, kredi geri ödemesinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı gibi öğrencinin sorumluluğunda olan bilgilerin yer aldığı burs/kredi taahhütnamesini okuyup onaylayan öğrencilere ödeme yapılacak.

KYK BURS VE KREDİ TAAHHÜTNAMESİ NASIL ONAYLANIR?

Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile;

18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile;

15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.