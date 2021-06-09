KYK bursu ne zaman kesilir? Yaz tatilinde KYK yatar mı? 2021 KYK ödemeleri..

KYK bursu ne zaman kesilir? Yaz tatilinde KYK yatar mı? 2021 KYK ödemeleri..

Üniversitelerin kapanmasına kısa bir süre kala KYK bursu ile ilgili bilgiler araştırma konusu oldu. 2021 yılı KYK bursu ne zaman kesilir, yaz tatilinde KYK yatar mı? gibi sorulara yanıt aranıyor.

Üniversiteye geçişte Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)'ndan burs almaya hak kazanan üniversite öğrencileri, KYK bursunun ne zaman kesildiğini ve yaz tatilinde verilip verilmeyeceğini merak ediyor.

Okulların kapanmasının ardından burs almaya devam edip etmeyeceklerini merak edenler, Yaz tatilinde KYK bursu yatar mı? sorusuna yanıt arıyor.

Peki KYK bursu ne zaman kesilir? Yaz tatilinde KYK yatar mı? 2021 KYK ödemeleri...

YAZ TATİLİNDE KYK KREDİ VE BURSU VERİLİYOR MU?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)'ndan burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler, mezun olana kadar burs ve kredi almaya devam etmektedir.

Ancak mezun olan öğrenciler, ilgili bölümün normal eğitim süresini tamamladıkları senenin Haziran ayında son ödemelerini alır ve 3 aylık yaz tatili süresince burs ya da kredi imkanından yararlanamaz.

KYK BURSU 2021 YILINDA NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Aralık 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, "Bugün üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2021 yılında öğrencilerimize kredi ve burs miktarını belirledik. 2021 yılında lisansta 650 lira, yüksek lisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktorada ise 1950 liraya çıkarmış oluyoruz." ifadelerini kullanmıştı.