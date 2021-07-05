KYK depozito iadesi 2021: KYK yurt depozito iadesi nasıl alınır?

Yurtlarda kalan veya yeni kalmaya başlayacak olan öğrencilerin en merak ettiği konulardan biri de yurt depozitoları. KYK yurt depozito iadesi ne zaman yatar, nasıl alınır? İşte detaylar...

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında barınmakta olan üniversite öğrencileri yurda ilk kayıt yaptırdıkları yıl yurtta barınacakları süre zarfında oluşabilecek maddi hasarlara veya aylık yurt ücret ödemesini geciktirmeleri halinde o ayın yurt ücretinin alınabilmesini sağlamak amacıyla depozito olarak bilinen bir güvence bedeli öderler.

KYK yurt kaydı sildirme işleminden sonra ise birçok öğrenci KYK depozito ne zaman yatar, KYK depozito iadesi, KYK yurt depozito iade gibi çeşitli aramalar yaparak depozito iadesinin ne zaman hesaplarına yatacağını sorguluyor.

Peki KYK yurt depozitosu nasıl geri alınır ve ne zaman yatar? İşte merak edilen detaylar...

KYK YURT DEPOZİTO İADESİ NASIL ALINIR?

Öğrenciler ve halk arasında depozito ücreti olarak ifade edilse bile Kredi ve Yurtlar Kurumu mevzuatında güvence bedeli olarak geçmektedir.

İlk kaydolduğunuz sırada fark edebileceğiniz gibi aylık yurt ücretinin haricinde bir ödeme daha yaparsınız. Böylelikle depozitoyu karşılarsınız.

Fotoğraf, TC kimlik fotokopisi vb. belgeleri öğrenci işlerine sunarken size verilen bir forma genel bilgileriniz de yazılmalıdır. Alt bölümlerde size ait bir banka hesabının IBAN bilgisi yazılması istenmektedir.

KYK yurtlarında kalan öğrencilerin yurttan ayrılmaları veya kayıtlarının silinmesi durumunda içeride kalan güvence bedelleri yani depozito tutarları talep edildiği takdirde iade edilir.

Mezun olduğunuzda veya eğitiminiz devam ederken de yapabileceğiniz gibi kaydınızı sildireceğiniz zaman bahsettiğimiz bu bilgilerin kayıtlı olduğu hesaba depozito ücreti yatırılmaktadır.

KYK DEPOZİTO ÜCRETİ NE ZAMAN YATAR?

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki kaydınızı sildirdiğinizde güvence bedeli otomatik olarak size gönderilmez. Sizin gidip yurt müdürlüğüne bildirimde bulunmanız lgerekmektedir. Devamında en kısa sürede depozito ücretiniz hesabınıza yatırılacaktır.

Depozito ücretleri ne zaman yatar şekline bir soru yöneltirseniz net bir tarih vermek mümkün değildir. KYK yurdunun öğrenci sayısına ve yoğunluğuna göre ortalama 1 hafta içerisinde hesabınıza yatabilmektedir.