KYK kredi ve burs ilk ödemeleri ne zaman? KYK bursu ne zaman yatacak?

KYK kredi ve burs ilk ödemeleri ne zaman? KYK bursu ne zaman yatacak?

Kredi ve burs almaya hak kazanan yükseköğretim öğrencileri, KYK ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. 11 Aralık'ta sona eren taahhütname onayının ardından ilk ödeme ne zaman merak ediliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğretim öğrencilerine yapılacak ilk KYK ödemesi ne zaman sorusu gündemde yer alıyor.

Kredi ve burs başvurularıın ardından 11 Aralık'ta taahhütname onayları tamamlandı. Öğrenim ödemesi almaya hak kazanan öğrenciler ilk ödemelerin ne zaman olacağıyla ilgili araştırmayı sürdürüyor.

Peki, ilk burs ve kredi ne zaman hesaplara yatacak, KYK ödemeleri ne zaman yapılacak, işte detaylar..

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR 2020?

2020-2021 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı,

Lisans - 550 TL

Yüksek Lisans - 1.100 TL

Doktora - 1.650 TL

KYK İLK ÖDEMELER NE ZAMAN?

Taahhütnamesini onaylamış olan öğrencilere Ekim 2020 tarihinden itibaren ödeme gerçekleştirilecek. Ekim ayını da kapsayacak şekilde geriye dönük toplu ödeme yapılacak.

Öğrenciler, KYK burs kredi ilk ödeme ne zaman sorusunun yanıtını da merak ediyor. İlk ödemenin ocak ayında yapılması bekleniyor. KYK burs ve kredi ödemeleri genel olarak her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılıyor.

Bakan Kasapoğlu, T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirtti. TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar ayın 6'sı, “2” olanlar ayın 7'si, “4” olanlar ayın 8'i, “6” olanlar ayın 9'u, “8” olanlar ayın 10. günü ödemelerini alabilecek.