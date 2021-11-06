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KYK ödemeleri başladı mı? Kasım ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri 2021

KYK ödemeleri başladı mı? Kasım ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri 2021

Milyonlarca üniversite öğrencisi, kasım ayına ait burs ve kredi ödemelerinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Peki, 2021 Kasım ayı burs ve kredi ödemeleri başladı mı, ne zaman yatacak?