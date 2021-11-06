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- KYK ödemeleri başladı mı? Kasım ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri 2021
KYK ödemeleri başladı mı? Kasım ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri 2021
- Haber Merkezi
- 06.11.2021 - 11:12
Milyonlarca üniversite öğrencisinin faydalandığı KYK burs ve kredilerinin Kasım ayı ödemelerinin hesaplara ne zaman yatırılacağı araştırılıyor.
Geri ödemesiz burs ve geri ödemeli kredi imkanlarından faydalanan öğrenciler, ''Kasım ayı KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman yatacak?'' sorusuna yanıt arıyor.
T.C. kimlik numarasına göre KYK burs kredi ödeme tarihleri değişiklik gösteriyor.
Peki, KYK burs ve kredi ödemeleri başladı mı, ne zaman yatacak? İşte, 2021 Kasım ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri...
2021 KASIM AYI KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin kasım ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Kasım 2021 tarihi itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu.
Kasım ayına ilişkin burs ve kredi ödemeleri, 6-10 Kasım tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak.
TC Kimlik numarasının sonu;
- 0 olanlar 6 Kasım'da,
- 2 olanlar 7 Kasım'da,
- 4 olanlar 8 Kasım'da,
- 6 olanlar 9 Kasım'da,
- 8 olanlar 10 Kasım'da ödemelerini alabilecek.