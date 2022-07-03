KYK yaz tatilinde yatacak mı 2022? KYK hangi ayda kesilir?

KYK yaz tatilinde yatacak mı 2022? KYK hangi ayda kesilir?

KYK ödemelerinin yaz aylarının yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Burs ve kredi alan öğrenciler, "KYK ne zaman kesilir" sorusuna yanıt arıyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumu, üniversite öğrencilerine geri ödemeli ve geri ödemesiz olmak üzere öğrenim kredisi imkanı sunuyor.

Her ayın 6-10 tarihleri arasında hesaplara yatan KYK ödemeleri, temmuz ayında devam edecek mi sorusu gündemde yerini aldı.

Üniversitelerin kapanmasının ardından KYK yatacak mı yatmayacak mı merak ediliyor.

Bu kapsamda, "KYK yaz tatilinde veriliyor mu", "KYK yazın ödenecek mi", "KYK ne zaman kesilir" gibi sorulara yanıt aranıyor.

İşte KYK ödemelerine dair ayrıntılar...

KYK yaz tatilinde yatacak mı?

KYK'dan burs ya da kredi alan öğrenciler mezun olana dek burs ve kredi almaya devam ederler. Yani eğitim süresi devam ediyorsa, yaz tatilinde de ödeme yapılmaktadır.

Ancak mezun olan öğrenciler 3 aylık yaz tatili süresince burs veya kredi imkanından yararlanamaz.

KYK ne zaman kesilir?

Konu ile ilgili KYK tarafından önceki senelerde yapılmış olan açıklamalar şu şekilde;

"Kurumumuz tarafından yapılan kredi ödemeleri, öğrencilerin normal öğrenim sürelerince yapılmaktadır. Mezuniyet yılı itibariyle normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerimizin kredi ödemesi Haziran ayı itibariyle sona erecektir."

Bu kapsamda mezun öğrenciler için temmuz ödemesi yapılmaz.