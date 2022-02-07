KYK yurdu internet kotası kaç GB oldu 2022? 'Gençler istedi, biz yaptık!'

KYK yurdu internet kotası kaç GB oldu 2022? 'Gençler istedi, biz yaptık!'

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurtlarına kalan öğrencilere müjdeli haberi duyurdu. Yurtlardaki internet kotası, 2 katına yükseltildi. Peki KYK yurdu internet kotası kaç GB oldu? İşte ayrıntılar...

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, belirlenen kota kapsamında interteen faydalanabiliyor.

Öğrenciler bir süredir internet kotalarının yükseltilmesini talep ediyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu öğrencilerin talebine olumlu yanıt verildiğini duyurdu.

Buna göre daha önceden 16 GB olarak uygulanan kota, iki katına yükseltildi.

Öğrenciler, KYK yurt internet kotasına dair detayları araştırıyor. Bu kapsamda KYK yurdu internet kotası kaç GB oldu sorusu gündemde yer alıyor.

Peki 2022 KYK yurdu internet kotası ne kadar, kaç GB? İşte yanıtı...

KYK YURDU İNTERNET KOTASI KAÇ GB 2022?

KYK kotasının yükseltildiğini duyuran Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu şunları söyledi:

“Gençler istedi, biz yaptık! GSB yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB'a yükselttik.”