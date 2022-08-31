KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı! 2022 KYK yurt sonuçları hangi tarihte açıklanır?

KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından gözler KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KYK yurt sonuçları hangi tarihte açıklanır? İşte, detaylar...

KYK başvuru tarihleri ve KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı günün en çok araştırılan konular arasında yerini aldı.

24 Ağustos Çarşamba günü başlayan KYK yurt başvuruları 28 Ağustos 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erdi.

Başvuru yapanlar, "KYK yurt sonuçları hangi tarihte açıklanır?" sorusuna yanıt arıyor.

KYK yurt sonuç tarihi hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama henüz yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl sonuçlar 16 Eylül'de ilan edilmişti. Bu yıl da sonuçların eylül ayının 2. haftasında açıklanması bekleniyor.

KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

KYK burs başvuruları hangi tarihte başlayacak?

2022 KYK burs başvuru tarihleri belli olmazken geçen yıl başvurular 5 Kasım'da başlayıp 8 Kasım'da sona ermişti.