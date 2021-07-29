KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK yurt başvurusu son durum...

Üniversitelerin 13 Eylül'de açılmasının planlanmasının ardından öğrenciler KYK yurt başvurularına dair araştırmalara başladı. Peki KYK yurt başvuruları başladı mı, tarihi belli mi?

YKS 2021 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından şehir dışı üniversite tercihi yapacak öğrenciler, yurt başvurularına dair detayları araştırıyor.

Binlerce üniversite öğrencisi, "Üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt ararken bir yandan da KYK yurt başvuruları gündeme geldi.

Şehir dışında okuyan öğrencilerin başvurdukları KYK yurtlarına dair son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak, tarihi belli oldu mu? İşte, 2021-2022 KYK başvurularında son durum...

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.

YKS 2021 tercihleri 5-13 Ağustos aralığında gerçekleştirilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar üniversite kayıtları başlayacak. Şehir dışında üniversite okuyacak olanlar ise yurt başvurularında bulunacak.

KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek. KYK yurt başvurularına dair sürecin Eylül ayında başlaması bekleniyor.