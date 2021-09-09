KYK yurt başvuruları ne zaman bitecek? 2021-22 KYK yurt başvurusu son tarihi

KYK yurt başvurusunu henüz tamamlamayan öğrenciler, KYK yurt başvurularının ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman bitecek? İşte 2021 KYK yurt başvurusu son tarihi.

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra şehir dışında üniversite kazanan öğrenciler, okuyacakları ilde barınmak için KYK yurtlarına başvuruda bulunuyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına başvurularını henüz tamamlamayan adaylar, yurt başvurusu son tarihini merak ediyor.

Bu noktada ''KYK yurt başvuruları ne zaman bitecek?'' sorusuna yanıt aranırken Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, KYK yurt başvurularının başlangıç ve bitiş tarihi hakkında açıklamada bulundu.

Peki KYK yurt başvuruları ne zaman bitecek? KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021-22 KYK yurt başvurusu son tarihi...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Bakan Kasapoğlu, KYK yurt başvuru tarihleri hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Huzurlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz."

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvurular 6 Eylül'de başlayıp 12 Eylül'de sona erecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adayların kriterleri değerlendirilecek olup sonuçların birkaç gün içinde duyurulması bekleniyor.

Başvuru sonuçları e-devlet ve YURTKUR resmi sayfasından duyurulacak. Ancak henüz resmi tarih belli olmadı.