KYK yurt başvurusu 2021: Yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte şartları

KYK yurt başvurusu 2021: Yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte şartları

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarına yeni dönem yurt başvurularının başladığını açıkladı. Peki KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte şartları ve başvuru ekranı.

YKS 2021 tercih sonuçlarının açıklanmasıyla kayıt yaptırmaya hak kazandıkları üniversiteleri öğrenen adaylar, yurt başvurularına dair araştırmalara başladı.

Şehir dışında veya evine uzak bir yerde üniversiteye gidecek olanlar, kalabilecekleri KYK yurtlarına ilişkin detayları sorgularken, son dakika haberiyle yurt başvurularının başladığı duyuruldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarına yeni dönem yurt başvurularının başladığını şu sözlerle açıkladı:

"Üniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz."

Şehir dışında üniversite okumaya gelecek olan öğrenciler, yurt başvurusu nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyor. İşte KYK yurt başvurularına dair tüm merak edilenler...

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarına yeni dönem yurt başvurularının başladı. Başvurular 6 Eylül'de başlayıp 12 Eylül'de sona erecek.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Başvurunuzu yaparken her alanı dikkatlice inceleyip kavradıktan sonra cevaplayınız. Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan yurda girmenizi engelleyeceğinden bildirimlerinizi gerçeğe uygun yapınız. Kimliğiniz ile ilgili bilgileri, kimlik kartı / nüfus cüzdanınıza bakarak cevaplayınız. Bekârsanız anne ve/veya babanızın, evli iseniz kendinizin ve/veya eşinizin gelirleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarından teyit edileceğinden bilgileri tam ve doğru olarak giriniz. Başvuruda bulunduktan sonra başvuru bitim tarihine kadar bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz.

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.