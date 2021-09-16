KYK yurt kayıtları nasıl ve nereden yapılır? Yurt kaydı için gereken belgeler 2021

KYK yurt kayıtları nasıl ve nereden yapılır? Yurt kaydı için gereken belgeler 2021

KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından hak kazanan adaylar, kayıt işlemlerini araştırmaya koyuldu. Peki KYK yurt kaydı nereden ve nasıl yapılır? İşte kayıt işlemleri ve gereken belgeler...

Binlerce öğrencinin dört gözle beklediği KYK yurt başvurusu sonuçları açıklandı.

KYK yurt kayıtları sonuçların açıklanmasının ardından kayıt işlemlerine dair araştırmalar hızlandı.

KYK yurt kayıt süreci ile ilgili açıklama Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin öncelikli olarak ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor

Peki, KYK yurt kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? Yurt kaydı internetten yapılabilir mi? KYK yurt kaydı için gereken belgeler nelerdir? İşte ayrıntılar...

KYK YURT KAYDI NASIL YAPILIR?

KYK yurt kayıt işlemleri için net bir tarih duyurulmadı ancak herhangi bir yurda yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri ilk kayıt ücretini yatırmasıyla birlikte başlayacak.

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.



İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır.

KYK İLK KAYIT ÜCRETİ 2021

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir.

İlgili banka ATM’lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

KYK YURT KAYDI İÇİN GEREKEN BELGELER 2021

1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin); Öğrencilerin öncelik durumları, Bakanlığımız tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmaktadır. Doğrulaması yapılamayan öğrencilerin, sonuç ekranında belirtilen belgelerden engel raporunu yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay, diğer öncelik belgelerini ise yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 7 gün içinde yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bakanlığımız tarafından doğrulanamayan belgeyi verilen sürede teslim edemeyen öğrencilerin kayıtları, kayıtlı kaldıkları günlerin bedeli tahsil edilerek yanlış beyandan silinir.

• Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri ile gazi ve gazi çocukları (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan Seyahat Kartı veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge),

• % 40 ve üzerinde engelli olduğunu beyan eden öğrenciler ( Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor),

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge)

• Devlet koruması altında olan öğrenciler (Devlet koruması altında olduklarına dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge veya Mahkeme Kararı)

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

• Bakanlık tarafından yurtlarda barınmada öncelikli olacak milli sporcu belgesine sahip sporculara ilişkin belirlenen kriterleri taşıyanlar (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

•Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan, çalışırken vefat eden veya emekliye ayrılanların çocukları (Valilikten alınacak belge)

2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yurtta kalmaya başladıkları tarihte,

3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor). Bakanlık tarafından doğrulanamadığı takdirde yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde,

4. 18 yaşından küçükler için Veli/Vasi İzin Belgesi doldurularak yurtta kalmaya başladıkları tarihte, yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.