KYK yurt kuralları 2021: KYK yurt giriş çıkış saatleri kaç?

KYK tarafından sonuçların açıklanması ile birlikte gözler yurt özelliklerine çevrildi. Yurtta kalacak olanlar, kurallara ve giriş çıkış saatlerine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvuru sonuçlarını e devlet üzerinden açıkladı. KYK yurtlarında kalma hakkına sahip olan öğrenciler KYK yurt kurallarına dair detayları sorgulamaya başladı.

KYK yurtları giriş çıkış saatleri, izin alma, odada bulunabilecek eşyalar gibi çeşitli kurallara sahip. Bu noktada öğrenciler, KYK yurt izinleri kaç gün, KYK son giriş saati kaçta? gibi sorulara yanıt arıyor.

Peki KYK yurt kuralları nelerdir? İşte giriş çıkış saatleri ve detaylar...

KYK YURT GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİ KAÇ?

KYK yurtları güvenli barınma hizmeti sağlar. Yurtlara istenilen saatte girip çıkmak mümkün değildir. Mazereti olan öğrenciler mazeret bildirip giriş çıkış saatlerini belirtebilir. Yurtlara sabah en erken 06.00, gece en geç 23.00'da girebilirsiniz. Yurt giriş çıkışlarına uymayan öğrenciler önce uyarı alır ardından yurttan atılabilir.

KYK YURT İZİN HAKKI KAÇ GÜN?

Kyk yurdunda kalan üniversite öğrencileri haftasonları dışında bir öğretim yılında 75 gün evci izni alabiliyorlar.

KYK YURT KURALLARI 2021

1. Kapalı alanlarda sigara içmek yasaktır.

2. Odanızı terk etmeden önce yatağınızı ve odanızı düzenleyiniz.

3. Oda ve koridorlarda gürültü yapmayınız, yüksek sesle konuşmayınız, ders çalışan ve dinlenen arkadaşlarınızın olduğunu unutmayınız.

4. Odalarda her türlü yemek, kahvaltı yapmak, çay kahve hazırlamak yasaktır.

5. Odalarda ısıtıcı kullanmak ve elektrik kullanarak radyo teyp vb. aletlerle müzik dinlemek yasaktır.

6. Odalarda kokuşmaya ve bozulmaya elverişli yiyecek-içecek bulundurmak yasaktır.

7. Odalarda iskambil kağıdı, tavla, okey vb. oyunları oynamak ve müzik aleti çalmak yasaktır.

8. Ders çalışmak için okuma salonunu kullanınız. Okuma salonlarındaki masa ve sandalyelerin yerlerini keyfiyetinize göre değiştirmeyiniz. Masa üzerinde kitap ve doküman bırakmayınız. Diğer arkadaşlarınızın ders çalışma ihtiyaçlarınıda düşününüz.

9. Yurt eşya ve malzemelerinin yerlerini değiştirmeyiniz.

10. Yatağınızı idarenin belirlediği şekilde düzeltiniz.

11. Yatakhanelerde yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler ile ısıtıcı araç ve gereçleri bulundurmayınız.

20. Yurt giriş ve çıkışlarında parmak izi sistemini kullanınız.

21. Yurt öğrencisi olmayanların yurda veya yatakhaneye girmesine izin vermeyiniz.

22. Kişilerle olan ilişkilerinizde kaba ve saygısız olmayınız, tartışmalardan kaçınınız, çevrenizi temiz tutunuz ve gürültü yapmayınız.

24. Yurdun malzemesini izinsiz olarak dışarı çıkarmayınız, yurt eşya ve malzemelerinin yerlerini idareden izin almadan değiştirmeyiniz, yurt eşyasının temizliğine ve korunmasına özen gösteriniz.

25. Para karşılığı oyun oynamayınız, kumar oynamakta kullanılan araç ve gereçleri bulundurmayınız.

26. Alkollü içecek, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmayınız ve bulundurmayınız.

28. Milli birlik ve beraberliğimizi bozacak yayın ile genel ahlâka aykırı resim ve afişleri yurda getirmeyiniz, asmayınız ve odanızda bulundurmayınız.

29. Yurt binalarında duvarlara, kapılara, demirbaş eşya üzerlerine yazı yazmayınız, işaret ve benzeri şekiller çizmeyiniz, fotoğraf yapıştırmayınız.

30. Yurdun içinde ve dışında genel ahlâk kurallarına aykırı harekette bulunmayınız. Her ne sebeple olursa olsun, idareci ve görevlilerin görevlerini yapmalarına engel olmayınız.

31. Rencide edici davranışta ve fiili saldırıda bulunmayınız, tehdit etmeyiniz.

32. Yurt idaresinden izin almadan yurt içinde yasal olmayan toplantılar düzenlemeyiniz, eylemlerde bulunmayınız, idare ve idareciyi protesto maksadıyla gösteri düzenlemeyiniz, gösteriye katılmayınız.

33. Yurt içinde kesici delici alet veya silah bulundurmayınız. Her ne şekilde olursa olsun, yasadışı örgütlere katılmayınız

veya faaliyette bulunmayınız.

34. Daimi ikametgâh adresinizde değişiklik olduğunda 30 gün içerisinde yurt idaresine bildiriniz.

35. Yurt İdaresinden prosedüre uygun izin almadan geceyi dışarıda, ailenizin, arkadaşlarınızın vb. yanında geçirmeyiniz.

36.İdare tarafından verilen oda ve yatakta yatınız.