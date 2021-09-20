KYK yurt nakil işlemi nasıl yapılır, nereye başvurulur? 2021 KYK yurt değiştirme başvurusu ve dilekçesi

KYK yurt nakil işlemi nasıl yapılır, nereye başvurulur? 2021 KYK yurt değiştirme başvurusu ve dilekçesi

KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından gideceği okula uzak mesafedeki bir yurda kayıt hakkı kazananlar, KYK yurt değiştirilir mi, KYK yurt değişikliği nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyor.

Üniversite eğitimine şehir dışında devam edecek olan milyonlarca öğrencinin konakladığı 2021 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı.

2021 KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler nakil tarihine çevrildi.

Çeşitli nedenlerden dolayı kayıt hakkı kazandığı yurtları değiştirmek isteyen öğrenciler, KYK yurt nakil işlemlerinin nereden ve nasıl yapılacağı hakkında araştırmalarına başladı.

Ayrıca başvuru sürecinde hatalı bilgi veren öğrenciler, bu bilgilerin nasıl güncelleneceğini de merak ediyor. Peki KYK yurt değişikliği nasıl yapılır, nereye başvurulur? İşte 2021 KYK yurt değiştirme başvurusu ve dilekçesi...

KYK YURT DEĞİŞİKLİĞİ YAPILIR MI?

Özellikle büyük şehirlerde öğrenim gören öğrenciler, okulundan uzak bir lokasyonda yer alan yurda düşmeleri halinde bu yurdu değiştirip değiştiremeyeceklerini merak ediyor.

Örneğin İstanbul Avrupa Yakası'nda bir okula giden öğrenci, Anadolu Yakası'nda çıkan yurdunu nasıl değiştireceğini öğrenmek istiyor. Bu konuyla ilgili izlenecek yolu Kredi ve Yurtlar Kurumu açıkladı.

KYK YURT DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

KYK yurt değişikliğinde bulunmak isteyen adayların, bulundukları şehirde bulunan KYK Bölge Müdürlüğüne giderek dilekçe vermesi gerekmektedir. Aday, geçmek istediği 3 yurdu, sayfa üzerinde sıralayarak başvuruda bulunabilir.

Dilekçe ne kadar erken verilirse geçiş de o kadar kolaylaşabilir. Ancak bunun için tercih edilen yurtlarda boş oda olması gerekmektedir.

YURT BAŞVURUSUNDA YANLIŞ BİLGİ VERİLİRSE NE YAPILIR?

Yurt Hizmetleri Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin ikinci fıkrası, ''Başvuruda, öğrencinin beyanı esastır. Bakanlık, öğrencinin yurtta barındırılmasına esas teşkil eden bilgi ve belgelerin doğruluğunu tespit etmek amacıyla araştırma yapabilir. Araştırma sonucunda, beyan ile tespitler arasında fark bulunması halinde, kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen bilgi ve belgelere göre işlem yapılır.'' hükmü yer almaktadır.

Öğrenciler başvuru sürecinde bilgilerinde güncelleme yapabilmektedir. Başvuru tarihinden sonra bilgi değiştirme, hata düzeltme vb. hiçbir işlem yapılmamaktadır.

Başvuru sırasında hatalı başvuru yapan öğrencilerin durumları tespit edilerek 'Yanlış Beyan'dan kayıtları silinmektedir. Bakanlığın daha sonra açıktan başvuru alması halinde öğrenciler tekrar başvuru yapabilmektedirler.

YURTTA BARINMA HAKKI KAZANAN ANCAK YURTTA KALMAK İSTEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPMALI?

KYK yurtlarında barınma hakkı kazanan ancak çeşitli sebeplerden dolayı yurtta kalmak istemeyen öğrencilerin herhangi bir işlem yapması gerekmemektedir. İlk kayıt ücreti yatırılmadığı takdirde yurt yerleştirme işlemi iptal edilmektedir.