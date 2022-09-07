KYK yurt sonuçları açıklandı mı 2022? KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI...

2022-2023 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Yurt sonuçlarını öğrenmek isteyenler ise arama motorlarına detayları yazmaya başladı.

KYK başvuru tarihleri ve KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı günün en çok araştırılan konular arasında yerini aldı.

24 Ağustos Çarşamba günü başlayan KYK yurt başvuruları 28 Ağustos 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erdi.

Başvuru yapanlar, "KYK yurt sonuçları hangi tarihte açıklanır?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

KYK yurt sonuçları açıklandı!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı son dakika açıklaması ile yurt başvuru sonuçlarının erişime açıldığı bildirdi.

Bu gelişmesinin ardından KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk artış gösterdi.

2021-2022 KYK yurt başvurusu sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor.



