KYK yurt sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? 2021/22 KYK yurt sonucu...

KYK yurt sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? 2021/22 KYK yurt sonucu...

Şehir dışında üniversite okuyacak olan üğrencilerin başvurduğu KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak merakla bekleniyor. Peki KYK sonuçları bugün açıklanır mı? İşte ayrıntılar...

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvuruları alınan Kredili Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları 12 Eylül 23.59 itibariyle sonra erdi.

Başvurularını tamamlayan adaylar, yurt sonuçlarına göre hazırlıklarına başlayacak. Bu nedenle KYK yurt sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? soruları merak ediliyor.

KYK yurt başvuruları ne zaman sonuçlanır öğrenci ve veliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Peki KYK yurt sonuçları bugün açıklanır mı? Ne zaman açıklanacak? İşte detaylar..

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Başvuru işlemlerini bitiren yeni kayıt ve ara sınıf öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı "KYK yurt sonuçları açıklandı" duyurusunu bekliyor.

Zira, 2021-2022 KYK yurt başvuru sonucu ile öğrencilerin devlet yurdu imkânından hak kazanıp kazanmadığı netlik kazanacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarına yeni dönem yurt başvurularının 12 Eylül saat 23.59'da sona ereceğini duyurdu.

Ancak KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Sonuçların bu hafta açıklanması bekleniyor.