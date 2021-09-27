KYK yurt yedek sonuç ekranı 2021: KYK 3. yurt yedek sonuçları açıklandı mı?

KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir yurda yerleşemeyenler için yedek yerleştirmeler sürüyor. Peki KYK 3. yurt yedek sonuçları açıklandı mı? İşte 2021 KYK yurt yedek sonuç ekranı

Üniversite eğitimine şehir dışında devam edecek olan milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2021 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı.

2021 KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir yurda yerleşemeyen adaylar için yedek yurt başvuru süreci başladı.

İlk yedek yerleştirme 20 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de yapıldı. Hala bir yurda yerleşemeyen öğrenciler, üçüncü yedek yurt yerleştirme sonuçları için bekleyişe geçti.

Peki KYK 3. yurt yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2021 KYK yurt yedek sonuç ekranı...

2021 KYK YURT YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için üçüncü yedek yerleştirme, 27 Eylül 2021 Pazartesi günü yani bugün gerçekleştirilecek.

Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

KYK yurt yedekleri bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde açıklanacak. Öğrenciler, sonuçlar açıklandıkça https://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden erişebilecek.





YURT ÜCRETİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir. Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenir.

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.

Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak. İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödeniyor. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınıyor ve yurttan kayıt sildirdiğinde öğrenciye iade ediliyor.