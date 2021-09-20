KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı? Yedek sorgulama ekranı 2021

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, KYK yurt yedek sonuçlarına çevrildi. Peki yedek yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

KYK sonuçlarının açıklanmasının ardından yurtlara yerleşen adaylar ve yedekler belli olduk.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler, kesin kayıtlarını 19 Eylül tarihine kadar gerçekleştirdi. Ardından ise gözler yedek yurt sonuçlarına çevrildi.

3 etapta gerçekleştirilecek olan yedek yerleştirmenin ilki, 20 Eylül Pazartesi günü yapılacak.

Peki, KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı,ne zaman açıklanacak? Yurt yedek sonuçları nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı...

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de gerçekleştirilecek.

KYK yurt yedek ilk sonuçlarının gün içerisinde açıklanması bekleniyor...

Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yurt yedek sonuçları ilk yerleştirme sonuçlarında olduğu gibi e-devlet üzerinden öğrenilebilecek.

e-devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapan öğrenciler, KYK yurt yedek sonuçlarına ulaşabilecek.