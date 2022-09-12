KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir?

KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir?

KYK yurtlarına yerleşmek isteyen öğrenciler, KYK yurt yedek başvurularını ve sırasını araştırmaya başladı. Peki, KYK yurt yedek başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

KYK yurt yedek sonuçları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi.

KYK yurt başvuru sonuçları 7 Eylül’de açıklandı. Sonuçların ardından hiçbir yurda yerleşemeyen öğrenciler yedekte kaldı.

İlk aşamada herhangi bir yurda yerleşemeyen adaylar "KYK yurt yedek sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, yedek sırası nasıl öğrenilir?" sorularına yanıt aramaya başladı.

KYK yurt yedek başvurusu ne zaman alınacak?

KYK yurt yedek başvuru tarihleri ve sonuçları için henüz bir tarih verilmedi.

GSB ve Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun önümüzdeki günlerde konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'dan KYK yedek yurt açıklaması;

Bakan Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Yedek yerleştirmelerimiz devam edecek. İlk fazda 41 il tamamıyla yerleşimi bitirdik, tüm arkadaşlarımızı yerleştirdik. Bu sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Bunların dışında 10 ilimizde erkek, 4 ilimizde de kız öğrencilerimizin tamamı yedeksiz şekilde yerleştiler."

KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir?

Asil kayıt hakkı kazanan öğrencilerin KYK yurt kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kontenjanlar belli olacak.

Bunun ardından yedekteki isimlere de sırasıyla kayıt hakkı gelecek. Yedek listede öncelik sırasına göre öğrencilerin yurtlara yerleşimi sağlanacak.

KYK Yedek yerleştirme işlemleri yedek boş kontenjanlar uyarınca sonraki haftalarda da yapılmaya devam edecek.

Her pazartesi ve perşembe günleri yapılacak olan yedek yerleştirmelerin sonuçlarına https://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

