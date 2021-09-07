KYK yurtları kaç kişilik? KYK yurtları hakkında merak edilenler

Şehir dışında okuyan öğrencilerin eğitim dönemi boyunca kaldıkları KYK yurtlarına dair bilmeniz gerekenler.

KYK yurt başvurusu 6 Eylül itibarıyla başladı. 12 Eylül'e kadar sürecek olan başvuruların akabinde yurtların özellikleri de merak konusu oldu.

KYK yurtlarıyla ilgili başvuru, ücret, izin, yemek ve daha bir çok konuda üniversitelilerin kafasına takılan sorular bulunuyor.

Yurt odaları kaç kişilik, internet var mı, giriş çıkış saatleri kaç, banyo tuvalet ve çamaşır yıkama nasıl oluyor gibi detaylar araştırılıyor.

İşte KYK yurtlarına dair bilmeniz gerekenler...

KYK YURTLARI KAÇ KİŞİLİK?

Yurdun büyüklüğüne bağlı olmakla birlikte, KYK yurt odaları 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 kişiliktir. Yurt başvurusu yaparken de kaç kişilik odalarda kalacağınızla ilgili bir tercih yapılamıyor.

KYK YURTLARINDA İNTERNET VAR MI?

İnternet hizmeti bazı yurtlarda her katta ortak kullanımda bulunurken bazı yurtlarda oda içerisinde bulunmaktadır. Öğrencilerin İnternet sistemine T.C Kimlik No ve belirledikleri şifrelerle giriş yapabilirler.

KYK YURTLARINDA ÇAMAŞIR YIKAMA

Her yurdun içerisinde çamaşırhane mevcuttur. Bu çamaşırhanelerde çamaşırlarınızı ücretsiz bir şekilde yıkayabilirsiniz. Çamaşırları yıkarken deterjan ve yumuşatıcı masrafı öğrencilere ait olmaktadır.

Genelde çamaşır yıkama saatleri mesai saatleri içerisinde gerçekleşmektedir.

BANYO VE TUVALET

Tam KYK olarak nitelendirdiğimiz yurtlar, genellikle yaşam standartları daha düşük olup, kişi sayısının fazla olduğu odalara sahip olmaktadır. Bu yurtlarda tuvalet ve banyo gibi alanların ortak kullanıma bırakıllıyor.

Yarı özel KYK yurtları ise 3-4 kişilik odalardan oluşup, tuvalet banyosu oda içerisinde bulunmaktadır.

KYK YURT GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİ

KYK Yurtları güvenlik görevlileri tarafından korunurken, 7-24 kamera sistemi ile izlenmektedir. Bunun yanında yurtlara girişiniz ve çıkışınız parmak okuma sistemi ya da kart sistemi ile kontrol edilmektedir.

Yurtlara giriş saatleri sabah 06.00 iken gece son giriş saati 23.00’dır. Giriş ve çıkışları aksattığınız durumlarda müdürlük tarafından uyarı alırsınız. Geç döneceğiniz veya başka bir yerde kalacağınızı bildirmeniz gerekmektedir.

ODALARDA YASAK OLANLAR

KYK tarafından öğrencilerin güvenliği amacıyla odalarda bazı yasaklar getirilmiştir. Güvenlikler tarafından çatkapı odanıza girilip aramalar yapılabiliyor. Yasaklı eşya bulundurmanız durumunda ceza alıyorsunuz.