Petrol
113.03
1.85%
Euro
17.6262
0.57%
Dolar
16.6492
0.75%
Altın
975.72
0.71%
Borsa
2549
0.79%
Bitcoin
351.341
-2.21%
BTXN Coin
7.13
-0.97%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    KYK yurtları ne zaman ve kimlere ücretsiz olacak? Gençlere müjde!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere ücretsiz konaklama müjdesini verdi. Peki KYK yurtları ne zaman, hangi tarihte ücretsiz? Kimler ücretsiz KYK'da kalabilecek? İşte ayrıntılar...
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 10:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    KYK yurtları ne zaman ve kimlere ücretsiz olacak? Gençlere müjde!

    Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilere sevindiren bir haber verdi.

    Okul tatili vesilesiyle gençlerin yaz aylarını verimli geçirmesi adına spor okullarına katılması için harekete geçildi.

    Erdoğan, "Okulların tatil olmasıyla birlikte gençlerimizin yaz aylarını verimli şekilde değerlendirmelerine katkı sunacağımıza inandığım iki projeyi başlatıyoruz. Spor okulları 81 illerimizin tamamında açık olacaktır. Yüzme, tenis, eskrim, jimnastikten güreşe sporun her alanında faaliyet gösteren bu okullarımızdan evlatlarımız istifade etmiştir." şeklinde konuştu.

    Gençlere sunulan imkanlar doğrultusunda belirlenen şartlarda KYK yurtlarında ücretsiz konaklama da sağlanacak.

    Peki KYK yurtları ne zaman ücretsiz? KYK yurtları kimlere ücretsiz? İşte merak edilenler...

    KYK yurtları ne zaman ve kimlere ücretsiz?

    Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları, 15 Temmuz-1 Eylül arasında 18-25 yaş grubu gençlere ücretsiz olarak konaklama imkanı sağlayacak.

    Erdoğan, "Tüm çocuklarımızı, gençlerimizi spor okullarımıza davet ediyoruz. Yaz aylarında gönüllerince seyahat edebilmelerine imkan sağlayacak bir kolaylıkla ilgilidir diğer haberimiz. Yurtlarımız 15 Temmuz - 1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş grubu arasındaki evlatlarımızın ücretsiz konaklama imkanlarına sahip olacaktır." diye konuştu.

    KYK yurtları ne zaman ve kimlere ücretsiz olacak? Gençlere müjde! #1


    İlginizi Çekebilir

    Justin Bieber ve Hailey Bieber'ın tatil kareleri
    Magazin

    Justin Bieber ve Hailey Bieber'ın tatil kareleri

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanıyor!

    NATO Zirvesi 2022 ne zaman, nerede, saat kaçta?
    Gündem

    NATO Zirvesi 2022 ne zaman, nerede, saat kaçta?

    Görüş Bildir