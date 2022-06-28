KYK yurtları ne zaman ve kimlere ücretsiz olacak? Gençlere müjde!

KYK yurtları ne zaman ve kimlere ücretsiz olacak? Gençlere müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere ücretsiz konaklama müjdesini verdi. Peki KYK yurtları ne zaman, hangi tarihte ücretsiz? Kimler ücretsiz KYK'da kalabilecek? İşte ayrıntılar...

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilere sevindiren bir haber verdi.

Okul tatili vesilesiyle gençlerin yaz aylarını verimli geçirmesi adına spor okullarına katılması için harekete geçildi.

Erdoğan, "Okulların tatil olmasıyla birlikte gençlerimizin yaz aylarını verimli şekilde değerlendirmelerine katkı sunacağımıza inandığım iki projeyi başlatıyoruz. Spor okulları 81 illerimizin tamamında açık olacaktır. Yüzme, tenis, eskrim, jimnastikten güreşe sporun her alanında faaliyet gösteren bu okullarımızdan evlatlarımız istifade etmiştir." şeklinde konuştu.

Gençlere sunulan imkanlar doğrultusunda belirlenen şartlarda KYK yurtlarında ücretsiz konaklama da sağlanacak.

Peki KYK yurtları ne zaman ücretsiz? KYK yurtları kimlere ücretsiz? İşte merak edilenler...

KYK yurtları ne zaman ve kimlere ücretsiz?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları, 15 Temmuz-1 Eylül arasında 18-25 yaş grubu gençlere ücretsiz olarak konaklama imkanı sağlayacak.

Erdoğan, "Tüm çocuklarımızı, gençlerimizi spor okullarımıza davet ediyoruz. Yaz aylarında gönüllerince seyahat edebilmelerine imkan sağlayacak bir kolaylıkla ilgilidir diğer haberimiz. Yurtlarımız 15 Temmuz - 1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş grubu arasındaki evlatlarımızın ücretsiz konaklama imkanlarına sahip olacaktır." diye konuştu.