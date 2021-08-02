LGS birinci nakil sonuçları açıklandı! İşte 2021 LGS 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı yerleştirmeye esas LGS 1. nakil sonuçlarını erişime açtı. Öğrenciler www.meb.gov.tr adresinden nakil sonuçlarını öğrenebilecek. İşte 2021 LGS 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı

2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki nakil başvurusu ile ilgili son gelişmeler binlerce lise öğrencisi ve velilerinin gündeminde yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS kapsamındaki nakil işlemleri 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında alındı.

LGS nakil sonuçları için gözler MEB'den gelecek açıklamalara çevrilmişken MEB, bir son dakika açıklamasında bulunarak 2021 LGS 1. nakil sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

İşte 2021 LGS 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı....

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen yerleştirmeye esas 1.nakil başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Ağustos 2021 tarihinde açıklandı.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak olup sonuçlar 9 Ağustos 2021 tarihinde duyurulacak.