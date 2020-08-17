LGS 1'inci nakil sonuçları MEB tarafından açıklandı

Liselere Geçiş Sınavı'nın 2'nci nakil sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı duyuru ile açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) 2'nci nakil işlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

14 Ağustos Cuma günü tamamlanan LGS 1. nakilleri yani 2. tercih işlemleri 14 MEB'in değerlendirme sürecini tamamlamasının ardından 'meb.gov.tr' adresinde sonuçları duyuruldu.

SONUÇLAR AÇIKLANDI

Yerleştirme Esas 1. Nakil olarak geçen LGS 2. tercih süreci, 17 Ağustos tarihinde değerlendirmenin tamamlanmasının ardından sonuçları ile erişime açıldı.

8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek.

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