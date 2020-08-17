Dolar
7.3947
0.511%
Euro
8.7507
0.4223%
Altın
1950.14
0.2859%
Borsa
1081.92
-0.1762%
G. Altın
463.691
0.7778%
Bitcoin
87731.72
0.878%
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C

    LGS 1'inci nakil sonuçları MEB tarafından açıklandı

    Liselere Geçiş Sınavı'nın 2'nci nakil sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı duyuru ile açıklandı.
    • AA
    • 17.08.2020 - 10:03
    • Güncelleme : 17.08.2020 - 10:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    LGS 1'inci nakil sonuçları MEB tarafından açıklandı

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) 2'nci nakil işlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

    14 Ağustos Cuma günü tamamlanan LGS 1. nakilleri yani 2. tercih işlemleri 14 MEB'in değerlendirme sürecini tamamlamasının ardından 'meb.gov.tr' adresinde sonuçları duyuruldu.

    SONUÇLAR AÇIKLANDI

    Yerleştirme Esas 1. Nakil olarak geçen LGS 2. tercih süreci, 17 Ağustos tarihinde değerlendirmenin tamamlanmasının ardından sonuçları ile erişime açıldı.
    8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek.

    SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    LGS 1 inci nakil sonuçları MEB tarafından açıklandı #1

    Görüş Bildir