LGS 2. nakil başvuruları için boş kontenjanlar belli oldu! 2021 LGS boş kontenjanları ve lise taban puanları

LGS 2. nakil başvuruları için boş kontenjanlar belli oldu! 2021 LGS boş kontenjanları ve lise taban puanları

2021 LGS 1.nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS 2. nakil için boş kontenjanlar ve lise taban puanları merak ediliyor İşte 2021 LGS 2. nakil boş kontenjanları ve lise taban puanları...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuru sonuçlarını açıkladı.

LGS 2. tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 6 Ağustos'a kadar devam edecek olan LGS 2. nakil başvuruları başladı.

Bu kapsamda 2021 LGS 2. nakil başvurusu yapacak olan öğrenciler, LGS boş kontenjanları ve lise taban puanları hakkında bilgi almak için detaylı araştırma yapıyor.

Peki e-Okul ile LGS 2. nakil boş kontenjanları ve taban puanları nasıl sorgulanır? İşte 2021 LGS boş kontenjanları ve lise taban puanları sorgulama ekranı...

2021 LGS BOŞ KONTENJANLARı VE TABAN PUANLARı NASIL ÖĞRENİLİR?

2021 LGS 2. tercih sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyenler için yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları alınacak.

Bu kapsamda boş kontenjanlar ve taban puanlar e-Okul sistemi üzerinden öğrenilebilecek.

LGS 3. TERCİHLER NE ZAMAN?

LGS 3. tercihler, 02-06 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; ikinci tercih başvuruları 02-06 Ağustos 2021 saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

Nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.

LGS 3. TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

02-06 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek LGS 3. tercihleri sonuçları 9 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Üçüncü tercih sonuçları, sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecek. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek.

Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminde nönce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır.

Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesiveya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu "İptal" olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.