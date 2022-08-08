LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı?

LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı?

LGS 2. nakil tercih sonuçları bugün MEB tarafından açıklandı.

Liselere Giriş Sınacı (LGS) 2. nakil tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyordu.

Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimine göre 2. nakil tercih sonuçları bugün MEB tarafından açıklandı.

MEB'in yayınladığı nakil takvimi ile 1-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlanan LGS nakil işlemleri sonrasında LGS 2. tercih sonuçları 8 Ağustos 2022 (bugün) duyuruldu.