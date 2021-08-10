LGS 2021: Lise kaydı için gereken belgeler

LGS 2021 yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt yaptıracak olan öğrenciler, "lise kaydı için gereken belgeler nelerdir?" sorusunu araştırıyor. İşte unutmamanız gereken evraklar...

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrencilerin ve ailelerin kayıtlara yönelik sorgulamaları da yoğunlaştı.

Yerleştikleri liseleri görüntüleyen adaylar gözlerini lise kayıtlarına çevirdi. Lise kaydınızı tamamlamak için bazı evrakları teslim etmeniz gerekiyor.

Peki, Lise kayıtları için gerekli evraklar neler? 2021 Lise kayıtları ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar…

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN 2021?

26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlanmış olacak.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

20 Ağustos 2021'de yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından lise kayıt tarihlerinin de başlaması bekleniyor.

LİSE KAYIT BELGELERİ 2021

Lise kayıtları için gerekli belgeler okullara göre farklılık gösterebiliyor. Söz konusu kayıtlar için istenen belgeler genelde şunlar oluyor;



- Yerleştirme sonuç belgesi(Mezun olunan okuldan onaylı)



- İlköğretim Öğrenim Belgesi



- Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.(Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)



- Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.



- Veli Adına “Yerleşim Yeri Adres Belgesi“(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)



- 4 ya da 6 Adet vesikalık fotoğraf



- Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekalet belgesi ve fotokopisi,