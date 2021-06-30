LGS 2021 sonuçları: MEB -e-Okul LGS sonuç öğrenme ekranı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Öğrenciler, sonuçlarını görmek için detayları sorguluyor.

Liseye geçecek olan öğrencilerin girdiği LGS sınav sonuçları bugün itibariyle erişime açıldı.

Günlerdir heyecanlı bekleyiş içinde olan öğrenci ve veliler, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu araştırıyordu.

İyi bir lisede eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuç belgelerini sorgulamaya koyuldu. Adaylar, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşen LGS sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte LGS sonuç sorgulama ekranı 2021..

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

LGS kapsamındaki merkezi sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.

LGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar LGS sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr'den erişebilecek. Adaylara ayrıca bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sonuç ekranına erişebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı sistemine kayıtlı bilgilerle sisteme giriş yapılacak.