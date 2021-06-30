LGS 2021 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Lise tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS 2021 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Lise tercihleri ne zaman yapılacak?

2021 LGS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapmak için sabırsızlanan öğrenciler gözlerini, LGS 2021 tercih kılavuzuna çevirdi. Peki LGS 2021 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

6 Haziran 2021 tarihinde 1 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, sonuçları bugün itibarıyla öğrencilerin erişimine açıldı.

İyi bir lisede eğitim görmek için sınavda ter döken öğrenciler, LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2021 LGS tercih kılavuzu için bekleyişe geçti.

Bu kapsamda LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı sorusu, öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Bilindiği gibi, LGS kılavuzu yayımlanır yayımlanmaz lise tercih işlemleri başlayacak.

Peki LGS 2021 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Lise tercihleri ne zaman yapılacak? İşte son durum...

2021 LGS TERCİH LIAVUZU YAYIMLANDI MI?

LGS tercih kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz yayımlanmadı. LGS sonuçlarının ardından aynı gün tercih kılavuzunun da yayımlanacağı düşünülüyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan sınav göz önüne alındığında, 2021 LGS tercihlerinin Temmuz ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzu yayımlanacak ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında okul tercihleri alınacak.

Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.

LGS tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla detaylara ulaşacak olan öğrenciler, LGS tercih robotu ile tercih işlemlerini yapabilecek.

LGS TERCİH KILAVUZU NEREDEN YAYIMLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" adresinden paylaşılacak.

Kılavuzun yayımlanmasının ardından öğrenciler, belirtilen tarih aralığında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

KONTENJAN SAYISI AÇIKLANMIŞTI

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak.

Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.