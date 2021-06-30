LGS 2021 tercih takvimi ve yerleştirme kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı. Adaylar, lise tercihi yapmadan önce detayları iyice araştırıyor. İşte LGS 2021 tercih kılavuzu ve ayrıntıları...

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 5 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek.

Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, ilk defa 2019'da oluşturduğu ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelledi.

Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor. Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2020 yıllına ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.

LGS 2021 TERCİH TAKVİMİ

MEB'in hazırladığı kılavuza göre tercih ve yerleştirme işlemlerinin yapılacağı tarihler:

Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması: 05-06 Temmuz

Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan

Edilmesi : 26 Temmuz

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının

Alınması: 26-30 Temmuz

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının

Alınması: 02-06 Ağustos

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen

öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil

Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması: 09-13 Ağustos

İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları

Yerleştirmelerinin Tamamlanması: 20 Ağustos

LGS TERCİH İŞLEMLERİ 2021

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek.Yapılan tercihlerin ilgili ortaokul müdürlüklere onaylatılması gerekiyor.

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları,

Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları,

Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtecek.