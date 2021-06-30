- Haberler
- Eğitim Haberleri
- LGS 2021 tercih takvimi ve yerleştirme kılavuzu
LGS 2021 tercih takvimi ve yerleştirme kılavuzu
- Haber Merkezi
- 30.06.2021 - 14:30
LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 5 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek.
Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, ilk defa 2019'da oluşturduğu ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelledi.
Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor. Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2020 yıllına ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.
LGS 2021 TERCİH TAKVİMİ
MEB'in hazırladığı kılavuza göre tercih ve yerleştirme işlemlerinin yapılacağı tarihler:
- Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması: 05-06 Temmuz
- Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan
- Edilmesi : 26 Temmuz
- Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
- Alınması: 26-30 Temmuz
- Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos
- Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının
- Alınması: 02-06 Ağustos
- Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos
- Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen
- öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil
- Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması: 09-13 Ağustos
- İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
- Yerleştirmelerinin Tamamlanması: 20 Ağustos
LGS TERCİH İŞLEMLERİ 2021
Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek.Yapılan tercihlerin ilgili ortaokul müdürlüklere onaylatılması gerekiyor.
Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları,
Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları,
Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtecek.