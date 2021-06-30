LGS 2021 yerel yerleştirme tercihleri: LGS'ye girmeyenler nasıl tercih yapacak?

LGS 2021 yerel yerleştirme tercihleri: LGS'ye girmeyenler nasıl tercih yapacak?

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte "LGS'ye girmeyen öğrenciler nasıl tercih yapacak?" sorusu gündeme geldi. LGS tercihleri için 3 seçenek bulunuyor. Peki puansız yerel tercih nasıl yapılır?

LGS sonuçları ile birlikte pek çok kişi sınavlı ve sınavsız geçişin avantajlarını merak ediyor.

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak tercih süreci sonrasında liselere yerleştirmeler tamamlanacak. Tercihler 3 şekilde yapılacak ve LGS'ye girenler büyük avantaj elde edecek.

LGS'ye girmemiş olan öğrenciler ise puansız olarak nasıl tercih yapılır sorusunu araştırıyor. Öğrenciler LGS ile olduğu gibi yerel yerleştirme yöntemi ile de lise öğrenimine başlayabiliyor.

Peki, LGS'ye girmeden liseye gidilir mi 2021? LGS puanı olmayanlar nasıl tercih yapacak? Yerel yerleştirme nedir, nasıl yapılır? İşte detaylar..

LGS'YE GİRMEYENLER NASIL TERCİH YAPACAK? Resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8’inci sınıf öğrencilerinin, Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından otomatik olarak yapıldı. Ancak, öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmuyor. 2018’den bu yana liseye geçişte sınavlı ve sınavsız iki yol uygulanıyor. Biri LGS ile yerleştirme diğeri de sınavsız yani okul puanıyla adresilerine en yakın okula kayıt şeklinde yapılıyor. LGS sınav puanıyla öğrenci her okul türünden en az 2, en fazla 5 tercih hakkı veriliyor. Geçen yıl MEB tercih hakkını 10'a çıkarmıştı. Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapabiliyor. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapabiliyor. Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmıyor. Yani LGS'ye girmeden en yakın okul için Yerel Yerleştirme ile tercih yapabilecek.

YEREL YERLEŞTİRME NEDİR?

Yerel Yerleştirme, okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamdevamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecektir.

YEREL YERLEŞTİRME KRİTERLERİ

1-Öğrencilerin ikamet adresleri

2-Okul başarı puan üstünlüğü (6, 7 ve 8’inci sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması ile elde edilen ve virgülden sonra dört basamak yürütülen puandır)

3-8. sınıf özürsüz devamsızlık gün sayısı azlığı

YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10 okul; pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek.