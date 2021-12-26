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LGS 2022 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı!

LGS 2022 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı!

Binlerce öğrenci ve velileri, LGS'nin 2022 yılında ne zaman yapılacağını merak ederken Milli Eğitim Bakanı Özer'den bir son dakika açıklaması geldi. Peki LGS 2022 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?