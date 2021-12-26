- Haberler
- Eğitim Haberleri
- LGS 2022 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı!
LGS 2022 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı!
- Haber Merkezi
- 26.12.2021 - 13:59
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2022 Yılı ÖSYM sınav takvimini geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı.
Bu gelişmenin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınav tarihine çevrilmişti.
8. sınıf öğrencinin katılım sağladığı LGS sınavının tarihi, 2022 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak, belli oldu mu? sorularıyla araştırılırken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den konuya ilişkin bir son dakika açıklaması geldi.
Peki LGS 2022 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Lise sınavı başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman? İşte 2022 LGS sınav tarihi hakkında merak edilenler...
2022 LGS NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenecek olan 2022 LGS tarihi, milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.