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    LGS 2022 tercihleri ne zaman bitecek? Son tercih günü...

    LGS tercih işlemlerini tamamlamayan adaylar, son gün ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki LGS 2022 tercihleri ne zaman, hangi gün, ayın kaçında bitecek?
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2022 - 11:40
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    LGS 2022 tercihleri ne zaman bitecek? Son tercih günü...

    5 Haziran 2022 tarihinde 1 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için tercihler yapılıyor.

    İyi bir lisede eğitim görmek için sınavda ter döken öğrenciler, LGS sınav sonuçlarına göre tercihte bulunuyor.

    MEB, LGS tercih kılavuzunu ve sonuç tarihlerini duyurdu.

    4 Temmuz'da başlayan LGS tercihleri için sayılı günler kaldı.

    Peki LGS 2022 tercihleri ne zaman, hangi gün bitecek? LGS son tercih günü ne zaman?

    LGS 2022 tercihleri ne zaman bitecek?

    2022 LGS tercihleri 20 Temmuz'da sona erecek.

    LGS tercih sonuç tarihi

    LGS tercih/yerleştirme sonuçları ise 25 Temmuz'da açıklanacak.


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