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LGS 2022 tercihleri ne zaman bitecek? Son tercih günü...

LGS 2022 tercihleri ne zaman bitecek? Son tercih günü...

LGS tercih işlemlerini tamamlamayan adaylar, son gün ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki LGS 2022 tercihleri ne zaman, hangi gün, ayın kaçında bitecek?