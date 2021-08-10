LGS 3. nakil başvurusu ne zaman 2021? İl İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonuna nasıl başvuru yapılır?

LGS 3. nakil başvurusu ne zaman 2021? İl İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonuna nasıl başvuru yapılır?

LGS 1. ve 2. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, 3. nakil başvuruları hakkında araştırmalarına başladı. Peki 2021 LGS 3. nakil başvuruları ne zaman?

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 1. ve 2. nakiller ile yerleşemeyen öğrenciler, bu süreçte ne yapmaları gerekeni merak ediyor.

LGS nakil sonuçları sonrası herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler gözlerini 4. tercihlere çevirdi.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca alınacak.

Peki, 2021 LGS il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonun abaşvuru ne zaman yapılacak? İşte LGS İl İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu başvuru süreci ile ilgili detaylar...

LGS 3. NAKİL BAŞVURUSU VAR MI?

LGS 3. nakil başvurusu bulunmamaktadır. Ancak bazı öğrenciler, İl ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu başvurusunu bu şekilde tanımlayabilmektedir.

LGS İL İLÇE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONU BAŞVURU TARİHLERİ

LGS 2. nakil sonuçları sonrası herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için son şans, il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonuna başvuru ile kullanılacak.

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler öğrenciler, boş kalan kontenjanlar için 9-13 Ağustos tarihleri arasında İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularını yapacak.

Komisyonlara başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 09-13 Ağustos 2021 tarihlerinde komisyonca yerleştirme başvuruları alınarak 20 Ağustos 2021 tarihinde yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

İL İLÇE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONUNA NASIL BAŞVURULUR?

Bu komisyona başvurabilmek için ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitmek gerekecek.

İlçede yerleşemeyen öğrenci sayıları dikkate alınarak ilçe nakil komisyonu üyelerinin dışında veli ve öğrencilere boş kontenjanlar, kayıt alanındaki okullar, okulların eğitim programları, alan ve tür bilgileri gibi hususlarda rehberlik yapması için görevliler yardımcı olacak.

Komisyona başvuran veli ve öğrencilerin dilekçeleri gerekli rehberlik ve kontroller yapıldıktan sonra komisyon üyelerince teslim alınıp gün sonunda hazırlanacak excel tablosunda gruplandırılacak.

Veli ve öğrencilerin kontenjanı bulunan okullardan 3 tercih yapması sağlanacak. Belirtilen tarihler arasında alınan başvurular tamamlandıktan sonra okulların kontenjanları da dikkate alınarak öğrencilerin ortaokul başarı puanına göre yerleştirmeler yapılacak.

AÇIKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN DE BAŞVURULAR KOMİSYONDAN YAPILACAK

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için e-Okul sisteminde açılan tercih sisteminde tercih yapamayacak olup yerleştirme talebinde bulunmaları hâlinde, ikamet adresleri dikkate alınarak İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca 09-13 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılacaktır.