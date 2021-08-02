LGS 3. tercih (2. nakil) başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak? İşte 2021 LGS 2. nakil başvurusu ekranı

LGS 3. tercih (2. nakil) başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak? İşte 2021 LGS 2. nakil başvurusu ekranı

LGS 1. nakil başvurularının açıklanmasının ardından öğrenciler, lise 2. nakil işlemleri hakkında araştırmalarına başladı. Peki LGS 3. tercih (2. nakil) başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuru sonuçlarını açıkladı.

Bu son dakika haberin ardından binlerce lise öğrencisi ve velileri, LGS 2. nakil başvuru tarihleri yani 3. tercihler hakkında araştırmalarına başladı.

''LGS 3. tercih (2. nakil) başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır?'' soruları, ilk başvuru sonuçlarının ardından gündeme geldi. Yeniden başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler, e-okul aracılığı ile işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Lise nakil başvurularının alınacağı tarihler, MEB tarafından tüm detaylarıyla öğrencilerin bilgisine sunulmuştu.

Peki LGS 3. tercih (2. nakil) başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak? İşte 2021 LGS 2. nakil başvurusu ekranı...

LGS 2. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları, 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yani bugün itibarıyla başladı ve 6 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek.

İkinci dönem nakil sonuçları ise 9 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos'ta tamamlanacak.

LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yerleştirmeye esas nakiller, ''Tercih ve Yerleştirme Takviminde'' belirtilen tarih ve sürelerde 2 (iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir.

Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullara, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ya da pansiyonlu okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır.

Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ya da Pansiyonlu Okullar grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır.

Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir.

Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) okul seçilebilecektir.

Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas nakil başvuru dönemlerinde Mesleki Eğitim Merkezleri veya Açık Öğretim Kurumlarını da tercih edebileceklerdir.