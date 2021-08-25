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LGS 4. tercih: Komisyon yerleştirme sonuçları açıklandı mı? MEB sorgulama ekranı

LGS 4. tercih: Komisyon yerleştirme sonuçları açıklandı mı? MEB sorgulama ekranı

2021 LGS tercih sonuçlarıyla herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, 4. tercih olarak da bilinen komisyon atamalarına kaldı. Peki LGS 4. tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?