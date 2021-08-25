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- LGS 4. tercih: Komisyon yerleştirme sonuçları açıklandı mı? MEB sorgulama ekranı
LGS 4. tercih: Komisyon yerleştirme sonuçları açıklandı mı? MEB sorgulama ekranı
- Haber Merkezi
- 25.08.2021 - 09:22
LGS 2021 puanlarının ardından ilk tercihleri 26 Temmuz'da açıklanan öğrenciler arasından yerleşemeyen öğrenciler için 1. ve 2. nakil dönemleri kapsamında toplam 3 defa yerleştirme yapılmıştı.
Bu sonuçlara göre de yerleşemeyen öğrenciler için komisyonlarca yerleştirme yapılacağı bildirildi.
Komisyon sonuçlarını bekleyen öğrenciler MEB'den gelecek son dakika haberini bekliyor.
Peki, LGS 4. tercih sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 MEB LGS komisyon yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...
LGS 4. TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrenciler, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek. Bu öğrencilerin başvuruları komisyonlarca 9-13 Ağustos tarihleri arasında alındı.
20 Ağustos'ta açıklanması beklenen nakil sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların bugün içerisinde açıklanması bekleniyor.