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    LGS 4. tercih: Komisyon yerleştirme sonuçları açıklandı mı? MEB sorgulama ekranı

    2021 LGS tercih sonuçlarıyla herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, 4. tercih olarak da bilinen komisyon atamalarına kaldı. Peki LGS 4. tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2021 - 09:22
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    LGS 4. tercih: Komisyon yerleştirme sonuçları açıklandı mı? MEB sorgulama ekranı

    LGS 2021 puanlarının ardından ilk tercihleri 26 Temmuz'da açıklanan öğrenciler arasından yerleşemeyen öğrenciler için 1. ve 2. nakil dönemleri kapsamında toplam 3 defa yerleştirme yapılmıştı.

    Bu sonuçlara göre de yerleşemeyen öğrenciler için komisyonlarca yerleştirme yapılacağı bildirildi.

    Komisyon sonuçlarını bekleyen öğrenciler MEB'den gelecek son dakika haberini bekliyor.

    Peki, LGS 4. tercih sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 MEB LGS komisyon yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

    LGS 4. TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrenciler, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek. Bu öğrencilerin başvuruları komisyonlarca 9-13 Ağustos tarihleri arasında alındı.

    20 Ağustos'ta açıklanması beklenen nakil sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların bugün içerisinde açıklanması bekleniyor.

    LGS 4. tercih: Komisyon yerleştirme sonuçları açıklandı mı? MEB sorgulama ekranı #1

    MEB LGS 2021 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

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