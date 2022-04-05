LGS başvuru ekranı ve kılavuzu 2022: MEB LGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

LGS başvuru ekranı ve kılavuzu 2022: MEB LGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav için başvurular başladı. Başvuru yapmak isteyen binlerce öğrenci, ''2022 MEB LGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav için başvuru kılavuzu, geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanmıştı.

Yayınlanan kılavuza göre iyi bir lisede eğitim almanın hayalini kuran öğrenciler, LGS kapsamındaki merkezi sınav için 4-14 Nisan 2022 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

5 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak LGS için başvurular, 4 Nisan Pazartesi yani dün itibarıyla başladı.

Akabinde lise kademesine geçecek olan binlerce 8. sınıf öğrencisi ve velileri, başvuru sürecine ilişkin detayları öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı.

Peki 2022 LGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? LGS başvuruları nereden yapılacak, başvuru şartları neler? İşte 2022 LGS başvuru ekranı, kılavuzu ve tüm detaylar...

2022 LGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS başvurularının Nisan'ın 4'ün de başlayacağını 14'ünde sona ereceğini ifade etti.

Bakan Özer, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın başvuruları, Bakanlık tarafından 4-14 Nisan'da merkezi olarak gerçekleştirilecek.''

SINAV BAŞVURUSU İÇİN EK İŞLEMLERE GEREK KALMAYACAK

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kılavuzuna ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

''LGS kapsamında 5 Haziran 2022'de uygulanacak merkezî sınavın başvuruları, 4-14 Nisan 2022'de Bakanlık tarafından merkezî olarak gerçekleştirilecek. Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzunda bulunan formu doldurarak yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak.''

Başvurusu Bakanlık tarafından otomatik gerçekleştirilen öğrencilerin sınava katılma zorunluluğunun bulunmadığının altını çizen Özer, ''Sınava katılmak isteyen öğrenciler, herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek.'' ifadesini kullandı.

SINAVDA DEĞİŞİKLİK YOK

Bakan Özer, ''LGS merkezî sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Geçen yıl olduğu gibi 2022 yılında da sınav uygulaması iki oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak.'' değerlendirmesinde bulundu.





GİRİŞ BELGELERİ 27 MAYIS'TA AÇIKLANACAK

2022 LGS başvuru kılavuzuna göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak.

Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.

Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.