LGS ertelendi mi? Ziya Selçuk'tan LGS öncesi paylaşım...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenciler için son dakika paylaşımı yaptı. Peki LGS ertelendi mi? LGS'de bir değişiklik var mı? İşte detaylar...

Binlerce ortaokul son sınıf öğrencisi, lise öğrenimine geçiş için sınava girecek.

LGS'ye günler kala Bakan Ziya Selçuk, öğrencilerin kafalarında yer alan, sınava dair en çok merak edilen soruların yanıtlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Akabinde öğrenciler ve veliler LGS ertelendi mi? sorusunu araştırmaya başladı. Peki LGS ertelendi mi, nasıl yapılacak? İşte MEB'den son dakika açıklaması...

LGS ERTELENDİ Mİ?

LGS sınavına dair herhangi bir erteleme duyurusu yapılmadı.

Merkezî Sınav, 06 Haziran 2021 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

LGS NASIL YAPILACAK?

LGS sınavı için geri sayım devam ederken pandemi döneminde sınavın nasıl yapılacağı hususunda Milli Eğitim Bakanı Selçuk, merak edilen soruları yanıtladı.

Selçuk, "8. sınıf öğrencilerimize ve velilerine günaydın. LGS’ye az kalmışken kafalardaki soru işaretlerine yönelik bazı hatırlatmalarımız var. Her detayı düşünüp her tedbiri aldık, her sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimize çok selamlar ve şimdiden başarılar..." açıklamasında bulundu.

İşte merak edilen sorular ve yanıtları...

Sınavda değişiklik var mı?

Hayır, değişiklik yok. Sınav 2020 yılında olduğu gibi iki oturum halinde yapılacak.

LGS sınavı ne zaman ve saat kaçta olacak?

Sınav 06 Haziran 2021 tarihinde; Birinci oturum saat 09:30'da, ikinci oturum ise saat 11:30'da olacak.

Sınav başvurumu nasıl yapacağım?

Sınav başvuruları merkezi olarak yapıldı. Senin bir şey yapmana gerek yok.

LGS sınav yerimi nasıl öğreneceğim?

Bu sene de geçen seneki gibi sınava kendi okulunda gireceksin. Sınava okulunda gireceğin bina, sıra numaran gibi bilgileri e-Okul sisteminden öğrenebilirsin.

Sınav günü en geç saat kaçta okulda olmalıyım?

En geç saat 09:00'da okulunda hazır bulunmalısın.

Velim beni okul bahçesinde bekleyebilir mi?

Hayır, koronavirüs tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmayacak.

Peki sınav giriş belgemi nasıl alacağım?

Sınava gittiğinde sınav giriş belgen sıranın üzerinde seni bekliyor olacak.

Sınava katılmak zorunlu mu?

Hayır, sınava katılmak zorunlu değil.

LGS sınavında maske takacak mıyım?

Okul bahçesi ve koridorlarda maske takmak mecburi. Ancak sınava gireceğin salonda sıralar arasında yeterli sosyal mesade bulunacağından istersen sınav esnasında maskeni çıkarabileceksin. Maskeni düşürürsen endişelenme, sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunacak.

Covid-19 testi pozitif çıkan öğrenciler ve görevliler sınava katılabilecek mi?

Sınava girecek öğrenciler ile sınav görevlilerinin koronavirüs risk durumları Sağlık Bakanlığı tarafından bize bildiriliyor. Riskli olduğu tespit edilen görevlilerin, görevleri iptal edilecek. PCR testi pozitif ve temaslı olan öğrenciler ise ayrı salonlarda, gerekirse ayrı binalarda sınava alınacak.

Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Merkezi sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak.

LGS sınavına gelirken hangi belgeler yanımızda olmalı?

Geçerli kimlik belgenle sınava katılabilirsin. Geçerli kimlik belgende yani nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartında 15 yaşından itibaren fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacak. Ayrıca nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü geçici kimlik belgesi/ TC. KİMLİK KARTI talep belgesi ile de sınava alınabileceksin. Bir sorunlar karşılaşırsan sınav bitimine kadar nüfus müdürlüklerinin açık olacağını da hatırlatmak isteriz.

Sınava giderken yanımda ne getirmeli, ne getirmemeliyim?

Sınava gelirken yanında en az iki adet koyu siyah kurşun kalem, bir adet kalemtraş ve iz yapmayan silgi getirmelisin. İstersen yanında etiketi çıkarılmış şeffaf pet şişe de bir su da bulundurabilirsin. Ancak cep telefonu, akıllı saat, gibi dijital araç gereçlerle sınava giremezsin.