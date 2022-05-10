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    LGS görev başvuru ekranı: 2022 LGS görev talep başvurusu nasıl yapılır, gözetmen ücretleri ne kadar?

    LGS'de görev almak isteyen öğretmenler için LGS görev talep başvuru ekranı erişime açıldı. Peki LGS görev talep başvurusu nasıl yapılır, görev ücretleri ne kadar? İşte 2022 LGS görev başvuru ekranı...
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 12:00
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    LGS görev başvuru ekranı: 2022 LGS görev talep başvurusu nasıl yapılır, gözetmen ücretleri ne kadar?

    Binlerce 8'inci sınıf öğrencisi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav için hazırlıklarını sürdürüyor.

    Lise eğitimini alacakları okulları belirlemek için LGS'ye katılacak olan öğrenciler, sınav tarihinde belirlenen sınıflarda hazır bulunacak.

    5 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınavda binlerce öğretmen salon başkanı, gözetmen ve yedek gözetmen görevi üstlenecek.

    Öğretmenlerin görev alacağı salonlar, LGS görev başvuru ekranı aracılığıyla belirlenecek.

    LGS'de görev almak isteyen öğretmenler ise LGS görev başvurularının nasıl yapıldığını ve gözetmen ücretlerini merak ediyor.

    Peki 2022 LGS görev talep başvurusu nasıl yapılır? 2022 LGS gözetmen ücretleri ne kadar? İşte 2022 LGS görev başvuru ekranı...

    2022 LGS görev talep başvurusu nasıl yapılır?

    5 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan LGS sınavı için görev başvuru ekranı açıldı.

    LGS sınavında salon başkanı, gözetmen ya da yedek gözetmen olarak görev almak isteyen öğretmenler, MEBBİS üzerinden görev tercihinde bulunabilecek.

    Öğretmenler, başvurularını 20 Mayıs 2022 tarihine kadar LGS Görev Başvuru Ekranı aracılığıyla gerçekleşecek.

    2022 LGS görev talep ekranı

    LGS görev başvuru ekranı: 2022 LGS görev talep başvurusu nasıl yapılır, gözetmen ücretleri ne kadar? #1

    2022 LGS görev ve gözetmen ücretleri ne kadar?

    LGS için öğretmenler üç farklı türde görev üstlenebilecek.

    Verilen göreve göre alacakları ücret şu şekilde olacak:

    • Salon Başkanı – 327,26 TL
    • Gözetmen – 317,34 TL
    • Yedek Gözetmen – 238,01 TL

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