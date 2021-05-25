Haberler

Eğitim Haberleri

LGS görev yeri sorgulama 2021: LGS görev yerleri nasıl öğrenilir?

LGS görev yeri sorgulama 2021: LGS görev yerleri nasıl öğrenilir?

6 Haziran 2021 tarihinde MEB tarafından yapılacak olan LGS sınavı için görev yerleri belli oldu. Peki LGS görev yeri sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...