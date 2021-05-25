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- LGS görev yeri sorgulama 2021: LGS görev yerleri nasıl öğrenilir?
LGS görev yeri sorgulama 2021: LGS görev yerleri nasıl öğrenilir?
- Haber Merkezi
- 25.05.2021 - 14:15
Binlerce öğrencinin katılacağı LGS sınavı için sayılı günler kaldı. Bu noktada, sınav esnasında görev alacak personeller, 'LGS görev yerleri nasıl öğrenilir' sorusunun cevabını merak edip araştırıyor.
6 Haziran'da gerçekleşecek olan Liselere Geçiş Sınavı'nda gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmenlik yapacak görevlil kişiler MEBBİS sistemi üzerinden sınav yerlerini öğrenebilecek.
Peki, LGS görev yeri nasıl öğrenilir? MEBSİS görev yeri sorgulama ekranı 2021..
LGS GÖREV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan LGS sınavında görev yerleri belli oldu. Sınav görev talebinde bulunan öğretmenlerde MEBBİS sistemi üzerinden giriş yapıp, sınav görevlerinin kontrol edebilirler.
MEBSİS SINAV GÖREV YERİ SORGULAMA EKRANI
LGS GÖREV ÜCRETLERİ 2021
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SALON BAŞKANI: 237 TL
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GÖZETMEN: 198 TL
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YEDEK GÖZETMEN: 158 TL
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BİNA YÖNETİCİSİ: 264 TL
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BİNA YÖNETİCİ YARDIMCISI: 237 TL
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BİNA SINAV SORUMLUSU: 396 TL
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BİNA SORUMLU YARDIMCISI: 264 TL