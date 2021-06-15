LGS ikametgah süresi 2021: Lise için adres değişikliği nasıl yapılır?

LGS ikametgah süresi 2021: Lise için adres değişikliği nasıl yapılır?

Adrese dayalı yerleştirmede geçtiğimiz senelerde binlerce kişi adres değişikliği yaparak çocuklarını bulunduğu bölge dışında kayıt ettirmişlerdi. Peki ikamet değişikliği nasıl yapılır?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ile birlikte 1 milyona yakın öğrencinin liselere adreslerine göre yerleştirilecek olması, ikametgah değişikliği taleplerini de beraberinde getiriyor.

LGS tercihi yapacak olanlar ikametgah değişikliğini ne zamana kadar yapmaları gerektiğini araştırıyor. Adrese en yakın liselere tercihte bulunacak öğrenciler, aralarında köklü liselerin olduğu ikametgah yerlerini sorguluyor.

Okul için taşınma, farklı adres gösterme uygulamalarını engellemek amacıyla e-Okul üzerinden yapılacak okul tercihlerinde belirli şartlar bulunuyor.

Peki LGS ikametgah süresi ne kadar? Lise için adres değişikliği ne zaman yapılır?

LGS İKAMETGAH SÜRESİ 2021

Liseye Geçiş Sınavı’yla (LGS) 1 milyona yakın öğrencinin liselere adrese göre yerleştirilecek olması, çocuklarına iyi bir eğitim aldırmak isteyen aileleri taşınmaya zorluyor.

Öğrencilerin liselere yerleştirilmesinde en az 6 ay önceden bulunduğu yerde ikamet ediyor olma şartı aranması öngörülüyor.

Edinilen bilgiye göre, okul için yer değiştirmeleri önlemek, farklı adres göstermenin önüne geçmek için düzenleme yapılacak ve cezai işlem uygulanacak. Tercih işlemleri e-Okul üzerinden olacak.