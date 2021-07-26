LGS ikinci tercihler ne zaman? MEB LGS 2021 yerleştirme takvimi

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ilk yerleştirme sonuçları da belli oldu. Akabinde öğrenciler ve veliler ikinci tercihlere dair araştırmalara başladı. Peki 2. tercihler ne zaman yapılacak?

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği LGS yerleştirme sonuçlarını açıklandı.

Birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı. Yerleşemeyen adaylar, 2. tercih ve yerleştirme takvimine dair detayları araştırmaya koyuldu.

LGS ikinci tercilerin yapılacağı zaman ve nakil işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği merak konusu oldu.

Geçen sene olduğu gibi yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. MEB ve e okul üzerinden tercih yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

Peki LGS 2.tercihler ne zaman? LGS ek tercihler ne zaman başlıyor? İşte MEB LGS 2021 yerleştirme takvimi ve detayları..

LGS 2.TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS 2.tercihleri belli oldu. İkinci nakil dönemi ise başvuruları da 2-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bu başvuruların sonuçları da 9 Ağustos'ta açıklanacak.

YERLEŞTİRME NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 202

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021