LGS örnek soru kitapçığı yayımlandı mı? Mayıs ayı LGS örnek soruları 2021

Liseye geçecek olan öğrenciler, MEB'in LGS 2021 Mayıs ayı örnek soru kitapçığını yayımlayıp yayımlamadığını merak ediyor. Peki, mayıs ayı LGS örnek soru kitapçığı yayımlandı mı?

LGS 2021 Mayıs ayı örnek soruları ve cevap anahtarının yayımlanıp yayımlanmadığı merak edilirken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için nisan ayı örnek soru kitapçığını yayımlandı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''LGS’ye hazırlık sürecinde Mayıs ayı örnek sorularıyla öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Örnek sorularımızı https://meb.ai/vw48Bq’de erişime açtık. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum, daima sizinleyiz gençler...'' ifadelerini kullandı.

İşte, LGS 2021 mayıs ayı örnek soruları ve cevap anahtarı...

LGS 2021 MAYIS AYI ÖRNEK SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik olarak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından beri her ay örnek sorular yayımlanmaya devam ediyor.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'a yönelik sunulan altıncı soru paketi öğrencilerin erişimine açıldı.

Mayıs ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

Mayıs ayı örnek soruları ile beraber 2018 Ekim ayından itibaren 8. sınıf öğrencileri ile paylaşılan örnek soru sayısı 1.105'e ulaştı.

Örnek sorular, 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edilecek.

Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak örnek sorulara "meb.gov.tr" ve "https://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden erişilebilecek.

LGS MAYIS AYI SAYISAL ÖRNEK SORULARI

LGS MAYIS AYI SÖZEL ÖRNEK SORULARI



