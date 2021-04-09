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    LGS örnek soru kitapçığı yayımlandı mı? Nisan ayı LGS örnek soruları 2021

    Liseye geçecek olan öğrenciler, MEB'in LGS 2021 Nisan ayı örnek soru kitapçığını yayımlayıp yayımlamadığını merak ediyor. Peki, nisan ayı LGS örnek soru kitapçığı yayımlandı mı?
    • Haber Merkezi
    • 09.04.2021 - 14:41
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 14:43
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    LGS örnek soru kitapçığı yayımlandı mı? Nisan ayı LGS örnek soruları 2021

    LGS 2021 Nisan ayı örnek soruları ve cevap anahtarının yayımlanıp yayımlanmadığı merak edilirken MEB'den konuya ilişkin bir açıklama geldi.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için nisan ayı örnek soru kitapçığını yayımladı.

    İşte, LGS 2021 nisan ayı örnek soruları ve cevap anahtarı...

    LGS 2021 MART AYI ÖRNEK SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik olarak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından beri her ay örnek sorular yayımlanmaya devam ediyor.

    Nisan ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından 5'er soru olmak üzere 45 soru yer aldı.

    Bu ayki örnek sorularla beraber 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından bu yana 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı 1060'a ulaştı. Örnek sorular, 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edilecek.

    Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak örnek sorulara "meb.gov.tr" ve "https://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden erişilebilecek.

    LGS MART AYI SAYISAL ÖRNEK SORULARI

    LGS MART AYI SÖZEL ÖRNEK SORULARI

    LGS örnek soru kitapçığı yayımlandı mı? Nisan ayı LGS örnek soruları 2021 #1

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