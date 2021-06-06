LGS saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2021 LGS kaç dakika sürecek?

8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı LGS'ye saatler kaldı. Bu kapsamda LGS saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek sorusu, gündemdeki yerini aldı. Peki LGS kaç oturum olacak, ne zaman bitecek?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2021 oturumları için geri sayım sürüyor. Bu kapsamda, LGS saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek sorusu, sınava girecek öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor.

Liselere giriş kapsamında gerçekleştirilecek olan LGS, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün organize edilecek.

Sınav geçen sene olduğu gibi iki oturum halinde uygulanacak. LGS'de sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek.

Peki, LGS ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2021 LGS sınavı kaç dakika sürecek? İşte LGS 2021 hakkında merak edilenler...

LGS 2021 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Merkezî Sınav, 06 Haziran 2021 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

LGS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır. Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ





LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî Sınav sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

