LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

MEB Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayınlandı. Böylece ''2022 LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?'' sorusu da yanıt buldu.

Lise kademesine geçecek olan binlerce 8. sınıf öğrencisi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav için hazırlıklarını sürdürüyor.

5 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınava sayılı günler kala LGS sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.

''2022 LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aranırken konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.

LGS kapsamında 5 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak merkezi sınavın başvuruları, 4-14 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

Peki LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte 2022 LGS sınav giriş belgesi alma ekranı....

2022 LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kılavuzuna ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"LGS kapsamında 5 Haziran 2022'de uygulanacak merkezî sınavın başvuruları, 4-14 Nisan 2022'de Bakanlık tarafından merkezî olarak gerçekleştirilecek. Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzunda bulunan formu doldurarak yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak."

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak.

Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.