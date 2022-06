LGS sınav sonuç tarihi: MEB 2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB tarafından düzenlenen 2022 LGS sınavının tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 LGS sınav sonuç tarihi...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, 5 Haziran 2022 Pazar günü yapıldı.

İyi bir liseye gidebilmek için aylardır emek verip çalışan 8. sınıf öğrencileri, yurt genelinde gerçekleştirilen LGS sınavı soruları karşısında ter döktü.

Toplam iki oturum şeklinde düzenlenen sınavın tamamlanmasının ardından 2022 LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında araştırmalar hız kazandı.

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler; proje okulları, sosyal bilimler liseleri, fen liseleri, mesleki ve teknik anadolu lise tercihlerini gerçekleştirecek.

Bu noktada sınava katılım sağlayan öğrenciler ve velileri, ''2022 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusunu gündeme taşıdı.

Peki LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 MEB takvimi ile LGS sınav sonuç tarihi..

2022 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (2022 LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuç tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu.

5 Haziran 2022 Pazar günü uygulanan LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.





Sıavın geçersiz sayılacağı durumlar

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.