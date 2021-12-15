LGS sınav tarihi belli oldu mu? LGS 2022 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

LGS sınav tarihi belli oldu mu? LGS 2022 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ÖSYM'nin 2022 yılına ilişkin sınav takvimini açıklanmasının ardından gözler Liselere Giriş Sınavı (LGS) tarihine çevrildi. Peki LGS tarihi belli oldu mu? 2022 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2022 yılı sınav takvimi, yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca öğrenci tarafından merakla bekleniyordu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2022 Yılı ÖSYM sınav takvimini açıkladı.

Bu gelişme sonrası gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Giriş Sınavı (LGS) başvuru ve sınav tarihlerine çevrildi.

Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı LGS sınavının tarihi, 2022 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak, belli oldu mu? sorularıyla araştırılıyor.

Peki LGS 2022 tarihi açıklandı mı? Lise sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 2022 MEB sınav takvimi ile LGS sınav tarihi hakkında merak edilenler...

2022 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenecek olan 2022 LGS tarihi, milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) henüz 2022 LGS sınavına ilişkin net bir tarih açıklaması gelmedi.

Ancak geçtiğimiz yıllar baz alındığında, sınavın mayıs ayının son, haziran ayının ilk haftası uygulanabileceği tahmin ediliyor.

Konuya ilişkin MEB'ten resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.