LGS sınavı 4 Haziran’da yapılacak Bu pazar 8'inci sınıfa giden öğrencileri, gidecekleri liseyi belirleyecek bir sınav bekliyor. Bu bir bilgi ve dikkat sınavı olmakla birlikte, sınava iyi odaklanmak da başarıyı birlikte getirecek.

AA Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, 4 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın hazırlıklarının bu yıl 8'inci sınıfta kayıtlı 1 milyon 246 bin 429 öğrenci dikkate alınarak yapıldığını belirtti. Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesindeki 256 bin dolayındaki öğrenciden 67 bininin, 71 ilde sınava girme talebini yerine getirdiklerini bildirdi. Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan karar gereği 2023 LGS'de 8'inci sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını anımsatıldı. Nüfus müdürlükleri öğrenciler için açık tutulacak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, LGS sınavına katılacak adayların Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla nüfus müdürlüklerinin 4 Haziran Pazar günü 07.30-12.30 saatlerinde açık tutulacağı belirtildi. Paylaşımda, şu bilgi yer aldı: Adayların mağdur olmaması için T.C. kimlik kartı bedelini başvurudan önce yatırmaları ve son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğrafla birlikte sınav merkezi olan nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. İşte sınavın detayları: Uzmanlar uyarıyor Uzmanlar da sınava girecek öğrencilere şu uyarıları yapıyor: Stresten uzaklaşmak için sınavdan önce daha önce yapma alışkanlığınız olmayan spor, piknik, oyun gibi aktivitelere boş verin, rutininiz ne ise ona devam edin.

Sınava en az stresli yakınınızla gidin.

Zor soruda takılı kaymayın, diğerine geçin. Zor soru da kolay soru da aynı puanı kazandıracak.

Soruları mutlaka okuyun ve matematik sorularını kafadan çözmeyin, hesap yaparak çözün.

Sorular size çok zor geldi ise üzülmeyin, çünkü herkese zor gelmiştir.

Bir uyarı da verilere: Çocuğunuz sınavdan çıkar çıkmaz "Nasıl geçti?" diye sıkıştırmayın. Çünkü çocuğunuz daha gireceği çok sınav var. Bu hareket öğrencide stres yapmasın. O kendine geldiğinde sınavın nasıl geçtiğini zaten sizinle paylaşacaktır.