LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı

Bakanlık, sorulara ve cevap anahtarlarına erişimi açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını paylaştı. Sınava giren 8. sınıf öğrencileri, sorulara ve cevap anahtarlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek. LGS SORU KİTAPÇIKLARI LGS sözel bölüm soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayın. LGS sayısal bölüm soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayın.

SINAVLI OKULLARDA ÖĞRENCİ KONTENJANI 174 BİN 160

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak.

Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.